العالم اليوم - انخفاض إنتاج الغاز الروسي 10% في أول أربعة أشهر من 2023

انتم الان تتابعون خبر انخفاض إنتاج الغاز الروسي 10% في أول أربعة أشهر من 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 مايو 2023 05:16 مساءً - انخفض إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي إلى 235 مليار متر مكعب، بانخفاض عشرة بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب ما ذكرته صحيفة كوميرسانت الروسية، الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة على الإحصائيات.

وأضافت الصحفية أن إنتاج الغاز من شركة غازبروم التي يسيطر عليها الكرملين هبط بنحو 20 بالمئة إلى حوالي 151 مليار متر مكعب.

وقالت الصحيفة إن إنتاج روسيا من الغاز انخفض في أبريل بنسبة 10.3 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2022 إلى حوالي 55 مليار متر مكعب.

وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي الروسي بشكل رئيسي بسبب التوتر السياسي مع المشتري الرئيسي، الاتحاد الأوروبي، بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وفرض الغرب العام الماضي مجموعة من العقوبات على روسيا وشركاتها التابعة للدولة بسبب الحرب في أوكرانيا.

ولم تُفرض عقوبات مباشرة على صادرات غازبروم من الغاز الطبيعي، وهي مصدر رئيسي لإيرادات الشركة، لكن أحجام الصادرات تراجعت إلى النصف تقريبا العام الماضي لتبلغ 101 مليار متر مكعب.