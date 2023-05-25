العالم اليوم - أرامكو السعودية تعتزم تطوير حقل غاز في العراق

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 مايو 2023 05:16 مساءً - قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في تصريحات صحفية الخميس إن شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط ستطور حقلا للغاز في العراق يمكن أن ينتج أكثر من 400 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.

وكان عبدالغني، قال على هامش اجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي، في السعودية، إنه تم الاتفاق على المضي بإجراءات تطوير حقل عكاز، وأن العراق مستعد للتعاون والتنسيق المشترك بمجال الطاقة.

ودعا الجانب العراقي الشركات السعودية للمشاركة في مشروعات الطاقة بالعراق بما في ذلك قطاع النفط والغاز.

كما دعا وزير النفط العراقي الشركات السعودية للاستثمار في مشروع نبراس الشرق للبتروكيمياويات، والذي قال إنه من المشاريع الواعدة في العراق.

وقال عبدالغني أيضا إنه "تم إطلاق جولتي تراخيص الخامسة والسادسة التي تشمل حقول نفط وغاز حدودية مع السعودية، داعيا "جميع الشركات السعودية المتخصصة في هذه الجولتين للحقول النفطية واستثمار الغاز".

وأوضح، أنه "تم استكمال الجدوى الاقتصادية في مشروع ربط الكهربائي"، وأن "الجانب العراقي مستعد للتعاون والتنسيق المشترك في مجال الطاقة والنفط".

وشهد مجلس التنسيق السعودي العراقي، الخميس، الإعلان عن تأسيس الشركة السعودية العراقية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والتي تهدف لاستثمار 3 مليارات دولار في العراق.