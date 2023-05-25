بالصور : الملك والملكة وولي العهد يحضرون حفل تخريج الأمير هاشم

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 25 مايو 2023 06:00 مساءً - دوت الخليج :- حضر جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، حفل تخريج سمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني من مدرسة كينغز أكاديمي بمادبا، بعد إنهائه مرحلة الثانوية العامة. صور :

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