ولي العهد يهنىء بمناسبة تخرج الأمير هاشم - صورة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 25 مايو 2023 06:00 مساءً - دوت الخليج :- هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، سمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني بمناسبة تخرجه.

ونشر سموّه عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، الأربعاء، “هاشم العزيز.. فرحتي فيك بحجم الدنيا، مبارك التخرج وإن شاء الله تتابع طموحك في حياة جامعية مليئة بالنجاح تخدم بها أهلك ووطنك”.