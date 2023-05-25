العالم اليوم - خبير: آلاف المطورين غادروا أميركا لموقفها من العملات المشفرة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 مايو 2023 06:22 مساءً - قال رئيس إحدى شركات العملات المشفرة الرائدة خلال مشاركته في منتدى دولي في الدوحة الخميس، إن الآلاف من مطوري العملة هذه غادروا الولايات المتحدة بسبب موقفها السلبي تجاه القطاع.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة بلوكتشين.كوم ومقرها لندن بيتر سميث في إحدى جلسات منتدى قطر الاقتصادي أن هناك الآن "نمو حقيقي" في القطاع.

وتحدّث سميث عن كيفية استغلال البلدان الأخرى الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة حيث كان البعض يتبنون مواقف "سلبية علنا بشأن العملات المشفرة".

وبينما يريد بعض المشرّعين الأميركيين وضع قواعد خاصة بسوق العملات المشفّرة، اتخذت السلطات التنظيمية موقفا صارما بسبب مخاوف من غسيل الأموال وعمليات الاحتيال.

وقال سميث "فرنسا والبرتغال والإمارات وسنغافورة وهونغ كونغ ولندن (...) كانت جميعها متحمسة للغاية لملئ الفجوة التي تركتها الولايات المتحدة".

وتابع "غادر الآلاف من الأشخاص الموهوبين (...) الولايات المتحدة" للانتقال إلى أماكن أخرى في العام الماضي.

وذكر سميث "نحن نستثمر في سنغافورة ونستثمر بكثافة في أوروبا (...) على حساب الاستثمار في أميركا. الغالبية العظمى من مواردنا واستثماراتنا الرأسمالية خارج الولايات المتحدة".

وأعرب المنظّمون في جميع أنحاء العالم عن قلقهم بشأن الافتقار إلى السيطرة على العملات الرقمية ولكن كان هناك اتجاه في العديد من البلدان نحو تنظيم هذا القطاع.

ووافق وزراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على تدابير للقضاء على الاحتيال الضريبي باستخدام العملات المشفرة.