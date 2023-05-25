رغد صدام حسين تهنئ الأردنيين بعيد الإستقلال - صورة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 25 مايو 2023 07:06 مساءً - دوت الخليج :– هنأت رغد صدام حسين الأردن والأردنيين بعيد الإستقلال والذي بالخامس والعشرين من شهر أيار من كلِّ عام ، حيث يستذكر الأردنيين فيه معركة الأجيال السّابقة في سبيل تحقيق حرية البلاد وحرية الشعب .
ونشرت رغد صدام حسين تغريدة لها عبر منصة التواصل الإجتماعي تويتر قالت فيها : اهنئ المملكة الاردنية الهاشمية ملكا وقيادتا وشعبا ، عيد الاستقلال 77 اعاده الله على الاحبة الاردنيين بخير وعز من الله سبحانه وتعالى .
صورة عن التغريدة :
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