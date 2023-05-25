العالم اليوم - الحكومة الليبية تعلن شن ضربات جوية على مناطق غرب البلاد

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 مايو 2023 07:19 مساءً - قالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس، يوم الخميس، إنها شنت ضربات جوية على مهربي وقود ومخدرات وبشر في مناطق ساحلية بغرب البلاد.

وأفاد ثلاثة من سكان مدينة الزاوية، غربي طرابلس، بأنهم سمعوا انفجارات في المدينة خلال الساعتين الماضيتين. وذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرات مُسيرة استهدفت فصائل مسلحة هناك. ولم ترد تفاصيل أوفى عن الفصائل المسلحة التي جرى استهدافها بضربات في الغرب الليبي. ودخلت ليبيا مرحلة من الفوضى الأمنية والسياسية بعد 2011، مما أوجد ما وُصف بـ"التربة الخصبة" للميليشيات والجماعات المسلحة، بما في ذلك عصابات التهريب والاتجار بالبشر.

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