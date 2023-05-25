العالم اليوم - تراجعات أسعار النفط تدفع معظم مؤشرات بورصات الخليج للتراجع

انتم الان تتابعون خبر تراجعات أسعار النفط تدفع معظم مؤشرات بورصات الخليج للتراجع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 مايو 2023 07:19 مساءً - أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج، الخميس، على انخفاض متتبعة الأسهم العالمية مع عدم توصل محادثات رفع سقف ديون الولايات المتحدة إلى اتفاق، كما كان لانخفاض أسعار النفط تأثير على نفسية المتعاملين.

ووصلت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى طريق مسدود مع أعضاء الكونغرس عن الحزب الجمهوري، بشأن رفع سقف الديون البالغة 31.4 تريليون دولار.

ووضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الأربعاء، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة تحت المراقبة لخفض محتمل.

وانخفضت أسعار النفط، بعد عدم اليقين من تجنب الولايات المتحدة التخلف عن سداد التزاماتها، إضافة لتقليل نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، من احتمال قيام مجموعة أوبك+ في اجتماعها الأسبوع المقبل بزيادة تخفيض الإنتاج.

تحركات الأسواق

- هبط المؤشر السعودي 0.5 بالمئة مع تراجع سهم بنك الرياض 2.2 بالمئة وانخفاض سهم مصرف الراجحي 0.7 بالمئة عند الإغلاق.

- تراجع مؤشر سوق دبي 0.1 بالمئة للجلسة الثالثة مع هبوط سهم هيئة كهرباء ومياه دبي اثنين بالمئة.

- تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.7 بالمئة.

- هبط المؤشر القطري 0.7 بالمئة مع تراجع سهم صناعات قطر 2.1 بالمئة.

- خارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر EGX30 في مصر على انخفاض بنسبة 0.3 بالمئة بعد ارتفاعه على مدى جلستين.