العالم اليوم - سقف الدين وتصريحات "نوفاك" تدفع النفط لتعميق خسائره

انتم الان تتابعون خبر سقف الدين وتصريحات "نوفاك" تدفع النفط لتعميق خسائره من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 مايو 2023 07:19 مساءً - انخفضت أسعار النفط، الخميس، وسط مخاوف بشأن نتائج أزمة سقف الديون الأميركية، كما قللت روسيا من فرص المزيد من تخفيضات إنتاج أوبك+.

وقال إدوارد مويا ، كبير محللي السوق في أواندا، "تم سحب النفط الخام للتراجع حيث لا تزال محادثات سقف الديون معلقة على الإنفاق، لكن محركات جانب العرض والطلب تتحول ببطء إلى الاتجاه الصعودي هنا".

وتبقى الولايات المتحدة على بعد أيام من التخلف المحتمل عن سداد الديون، والتي من شأنها أن تطلق عاصفة من المصاعب على المستهلكين في الولايات المتحدة والاقتصاد الأميركي، فضلا عن إرسال صدمة عبر النظام المالي العالمي بأكمله.

تواجه إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، والجمهوريون حاليا، مأزقا بشأن رفع سقف الديون الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار، حيث يصف كل جانب مقترحات الآخر بأنها متطرفة للغاية.

في غضون ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إنه لا يتوقع أي خطوات جديدة من مجموعة أوبك+ في اجتماعها في 4 يونيو.

وقال نوفاك "لا أعتقد أنه ستكون هناك أي خطوات جديدة لأنه قبل شهر واحد فقط، تم اتخاذ قرارات معينة بشأن التخفيض الطوعي لإنتاج النفط من قبل بعض الدول، بسبب حقيقة أننا رأينا بطء وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي".

وخسر برنت نحو 10 بالمئة من قيمته منذ بداية العام وسط مخاوف بشأن الطلب وأزمة مصرفية إقليمية في الولايات المتحدة هزت الأسواق المالية.

تحركات الأسعار

تراجع خام برنت، بـ 2.89 دولار وبنسبة 3.69 بالمائة عند 75.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش.

وانخفض خام نايمكس بـ 3.04 دولارات وبنسبة 4.12 بالمائة عند 71.31 دولارا للبرميل.