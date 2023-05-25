وزير الدفاع الأمريكى: ملتزمون بتقديم مزيد من المدرعات لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، اليوم الخميس، فى كلمته أمام اجتماع لمجموعة الاتصال العسكرية الخاصة بشأن أوكرانيا، على التزام بلاده بتقديم المزيد من المدرعات إلى كييف.





وقال وزير الدفاع الأمريكى، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إننا سنوفر الذخائر الضرورية للقوات الأوكرانية، كما سنساعد أوكرانيا فى تطوير قدرات الدفاع الجوى. وتابع بأنه سيتم تدريب الطيارين الأوكرانيين على الجيل الرابع من طائرات "F16".

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