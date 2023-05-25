يوم إفريقيا.. معلومات وحقائق عن اتحاد القارة السمراء (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تحتفل الدول الإفريقية فى 25 مايو كل عام بـ يوم إفريقيا، الذي يوافق ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963، حيث وقعت حينها 32 دولة إفريقية الميثاق التأسيسى فى أديس أبابا، وفى 2002 عرفت منظمة الوحدة الإفريقية باسم "الاتحاد الإفريقى".





ويوضح الفيديو جراف التالى معلومات وحقائق عن اتحاد القارة السمراء:

ويرجع تاريخ يوم إفريقيا إلى عقد المؤتمر الأول للدول المستقلة، والذي عُقد فى غانا 15 أبريل 1958، واستعرض تقدم حركات التحرر فى القارة.

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