الملكة مهنئة الامير هاشم : مش ملحقة على الأولاد هالسنة - صور

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 25 مايو 2023 09:04 مساءً - دوت الخليج :- هنأت الملكة رانيا نجلها الامير هاشم بمناسبة تخرجه من مدرسة كينغز أكاديمي بمادبا، بعد إنهائه مرحلة الثانوية العامة. وقالت الملكة في منشور لها على انستقرام : "مش ملحقة على الأولاد هالسنة! الله يحماكم وألف مبارك لحياتي هاشم والله يوفقك، طول عمرك حنون وهني".

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