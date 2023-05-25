العالم اليوم - وزير الدفاع الأميركي: الأوكرانيون سينتصرون في النهاية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 مايو 2023 09:17 مساءً - أبدى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الخميس، ثقته في قدرة الأوكرانيين على الانتصار في حربهم المستمرة ضد روسيا.

وقال أوستن، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الأركان الأميركي مارك ميلي: "أنا واثق أن الأوكرانيين سينتصرون في النهاية".

وأوضح أن "القوات الأوكرانية ألحقت بالقوات الروسية خسائر بشرية فادحة منذ بدء الغزو".

وأضاف: "50 دولة وفّرت آلاف المعدات وبرامج التدريب لأوكرانيا وهي ستستمر في المستقبل"، مشيرا إلى أن "الدنمارك وهولندا ستوفران مقاتلات "إف-16" للتدريب".

من جهته، ذكر مارك ميلي: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطط لانتصار سريع في أوكرانيا ومُني بهزيمة كبيرة".

وتابع: "أثبتت القوات الأوكرانية قدرة عالية في ساحة المعارك وإفشال الغزو الروسي".

وأردف قائلا: "الدفاعات الأوكرانية متعددة المدى وستشل سلاح الجو الروسي والـ"إف-16" هي قدرة إضافية".

أما المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر فكشف أن "الخطوة الأولى فيما يتعلق بطائرات إف-16 هي بدء التدريب".

وأضاف: "سنعمل لاحقا مع شركائنا على تحديد الدول التي ستمنح طائراتها لأوكرانيا.. لم يُتخذ القرار بعد".

وأشار ميلر إلى أن "طبيعة المساعدات العسكرية التي تقدم لأوكرانيا تتغير بتغير سير المعركة".