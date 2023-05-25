نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر " غوغل " يحتفل بعيد استقلال الاردن على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 25 مايو 2023 10:05 مساءً - دوت الخليج :- احتفل محرك البحث العملاق على الإنترنت (غوغل) بعيد استقلال المملكة الاردنية الهاشمية ال77، الذي يصادف الخميس 25 أيار 2023. ويلاحظ المستخدم عند الدخول على محرك البحث الشهير، شعار (غوغل) فوقه العلم الاردني خفاقاً، تعبيراً عن مشاركته الأردنيين الاحتفال بعيد استقلال المملكة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر " غوغل " يحتفل بعيد استقلال الاردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.