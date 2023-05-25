عاجل- البيت الأبيض: المناقشات بشأن سقف الدين بناءة ومازالت مستمرة

جدة - نرمين السيد - أكد البيت الأبيض، أن المناقشات بين فريقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس مجلس النواب بشأن سقف الدين مازالت مستمرة، لافتًا إلى أنه حتى الآن المناقشات بناءة.





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