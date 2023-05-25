نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاحتلال يعلن تعرض طائرة مسيرة تابعة له لإطلاق نار من سوريا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 25 مايو 2023 11:02 مساءً - دوت الخليج :- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائرة مسيرة تابعة له تعرضت لعملية إطلاق نار من جهات في سوريا.

وقال جيش الاحتلال في بيان، الأربعاء، إن "إسرائيل ردت على أعيرة نارية أطلقت من سوريا على طائرة استطلاع مسيرة".

وأضاف البيان أن "نيران المدافع الرشاشة للجيش وجهت نحو المنطقة التي انطلقت منها الأعيرة النارية".

وتابع بأن "الطائرة المسيرة أكملت مهمتها بنجاح، ولم تصب بأي أضرار".

وكان وزير الجيش الإسرائيليّ، يوآف غالانت، ادعى أن تل أبيب ترصد "نشاطا متسارعا" للحرس الثوريّ في إيران، لتحويل السفن التجارية المدنيّة إلى "قواعد إرهابية عائمة".

واعتبر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ("أمان")، أهارون حاليفا، أن أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، "يقترب من ارتكاب خطأ قد يدهور المنطقة إلى حرب كُبرى".

يأتي ذلك بعد أيام من مناورات عسكرية أجراها حزب الله جنوبي لبنان الأحد الماضي، حاكت اختطاف جنود واقتحام مستوطنات إسرائيلية.

عربي21