قوات الاحتلال تقتحم قرية عرق بورين

قوات الاحتلال تقتحم قرية عرق بوريناقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم، أطراف قرية عرق بورين جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة فلسطين اليوم عن مصادر محلية قولها، بأن قوات الاحتلال المعززة بالآليات العسكرية اقتحمت البلدة.

وذكرت أن هذا الاقتحام أحدث حالة من الخوف عند المدنيين ودفع بعض الصغار وكبار السن بعدم الخروج إلى الشارع خشية من اندلاع مواجهات.

من جهة اخرى قررت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الخميس، مصادرة أراضي لتوسعة مستوطنة "بيزغات زئيف.

وأوضح الاعلام العبري، إن الاحتلال قرر مصادرة 200 دونم من الأراضي المقدسية في محيط بلدة حزما؛ لتوسعة مستوطنة "بيزغات زئيف"، وإقامة حديقة توراتية مركزية