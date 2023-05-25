موسكو تحذر من اختفاء أوكرانيا بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية

جدة - نرمين السيد - وقال "ميدفيديف"، فى تصريحات له نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا قد تختفى من خلال تقسيمها بين روسيا والدول الأوروبية بعد انتهاء العملية العسكرية التى شنتها موسكو على أراضى كييف.

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