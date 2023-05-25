بايدن: أجرينا محادثات مثمرة مع رئيس مجلس النواب بشأن سقف الدين

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن أجرى محادثات مثمرة مع رئيس مجلس النواب بشأن سقف الدين.



جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن أجرى محادثات مثمرة مع رئيس مجلس النواب بشأن سقف الدين. وأضاف بايدن، فى تصريحات له نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حان الوقت أن يتدخل الكونجرس لحل أزمة سقف الدين.

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