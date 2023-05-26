العالم اليوم - بعد حادثة فينيسيوس.. تيباس يطالب بصلاحيات لإيقاف العنصرية

انتم الان تتابعون خبر بعد حادثة فينيسيوس.. تيباس يطالب بصلاحيات لإيقاف العنصرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 مايو 2023 12:22 صباحاً - قال رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس، يوم الخميس، إنه إذا امتلكت الرابطة صلاحيات إضافية فقد توقف الأحداث العنصرية في غضون ستة أشهر، وذلك في أعقاب استهداف فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، بإساءات عنصرية في فالنسيا يوم الأحد.

وتعرض الدولي البرازيلي فينيسيوس البالغ من العمر 22 عاما، لانتقادات عنصرية متكررة منذ وصوله إلى إسبانيا قبل خمس سنوات.

وتوقفت مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا يوم الأحد الماضي لمدة 10 دقائق حيث أشار فينيسيوس للجماهير الذين أساءوا إليه قبل أن يدخل في مشادة مع لاعبي الفريق الخصم أدت إلى طرده.

وتعليقا على ذلك، قال تيباس: "دائما ما يكون أعظم اللاعبين هدفا لإهانات عنصرية وكل أنواع الإهانة. فينيسيوس مستهدف بغضب العنصريين والمتعصبين".

وأضاف: "فينيسيوس لاعب مختلف، غير اعتيادي. أنا واثق من أنه سيفوز بالكرة الذهبية في أحد الأيام. أعتقد أنه إضافة هامة لناديه والليغا".

وذكر رئيس رابطة الدوري الإسباني أن الاتحاد الإسباني يملك الصلاحية في فرض عقوبات، مطالبا في الوقت ذاته أن يكون "لليغا" صلاحية في هذا الشأن.

وأوضح في هذا الصدد: "نريد صلاحيات، لأنه مع هذه الصلاحيات نحن واثقون بأننا سنحل هذا المشكلة خلال أشهر قليلة".

وتابع: "إذا حصلنا على الصلاحيات، فأنا مقتنع بأنه يمكننا إيقاف هذا في ستة أشهر، لأن هذه المشكلة أسهل من التحديات المالية التي واجهناها. أنا متأكد من ذلك".

يشار إلى أنه في إسبانيا، يعاقب على جرائم الكراهية عادة بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات، بينما يعاقب على الجرائم ضد النزاهة الأخلاقية لأي شخص بالسجن من ستة إلى 24 شهرا.