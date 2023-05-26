العالم اليوم - مانشستر يونايتد ينهي أحلام ليفربول ويعود لدوري الأبطال

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 مايو 2023 12:22 صباحاً - ضمن مانشستر يونايتد عودته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل وذلك عقب فوزه على تشلسي الجريح 4-1 في مباراة مؤجلة من المرحلة 32 للدوري الإنجليزي الخميس على ملعب أولد ترافورد.

وكان فريق الشياطين الحمر يحتاج إلى نقطة واحدة ليضمن تأهله لدوري الأبطال برفقة مانشستر سيتي وأرسنال ونيوكاسل، إلا أن نقاطه الثلاث التي أحرزها بفوزه على تشلسي أسهمت في تقدمه إلى المركز الثالث بـ 72 نقطة متقدما على نيوكاسل الرابع بـ70 نقطة.

وأنهى يونايتد أي آمال متبقية لليفربول في التأهل إلى المسابقة الأوروبية الكروية الكبرى، حيث يتخلف عنه الريدز بفارق ست نقاط في المركز الخامس قبل مرحلة واحدة من النهاية.

وحقّق فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ بداية صاروخية بعدما افتتح له البرازيلي كازيميرو التسجيل في الدقيقة (6) قبل أن يضاعف الفرنسي انتوني مارسيال تقدم فريقه قبل استراحة الشوطين (45+5).

وعزّز البرتغالي برونو فيرنانديش من غلّة فريقه بهدف ثالث في الدقيقة (73 ركلة جزاء) قبل أن يختتم البديل ماركوس راشفورد مهرجان الأهداف ليونايتد في الدقيقة (78)، علما أن هدف تشلسي اليتيم سجله البرتغالي جواو فيليكس في الدقيقة (89).

ويمكن ليونايتد أن يحتفل بالعودة للمشاركة في دوري الأبطال الذي غاب عنه هذا الموسم، لصالح مشاركته في مسابقة يوروبا ليغ الذي ودّعها من الدور ربع النهائي بخسارة مخيّبة للآمال أمام إشبيلية.