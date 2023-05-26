القاهرة الإخبارية.. وزير الخارجية الروسى يحذر من حرب نووية لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - واستعرض التقرير الذى أعدته قناة "القاهرة الإخبارية" تفاصيل التحذير الروسى، حيث قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن حلف الناتو أصبح جزءً من الصراع.

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