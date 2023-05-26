وزارة التجارة الصينية: استئناف المحادثات بين واشنطن وبكين

جدة - نرمين السيد - صرّحت شو جويينج، المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، بأن وزير التجارة وانج وينتاو سيلتقى وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو والممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاى خلال زيارته لـ الولايات المتحدة، حيث سيشارك فى اجتماعات مجموعة آسيا-المحيط الهادئ للتعاون الاقتصادى "أبيك" فى مدينة ديترويت بولاية ميشيجان.





وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورننج بوست" -على موقعها الإلكترونى أمس الخميس- أن المحادثات التجارية المستأنفة بين الولايات المتحدة والصين خلال الأسبوع الجارى، تأتى بهدف تهدئة التوترات التجارية بينهما.

كما أكدت بكين اليوم الخميس أن وانج سيستغل زيارته للولايات المتحدة هذا الأسبوع لمحاولة استئناف المحادثات التجارية مع نظرائه الأمريكيين.

يُشار إلى أن هذه الاجتماعات ستكون بمثابة محاولة أخرى من قبل الدولتين الاقتصاديتين الكبيرتين لإعادة التواصل بينهما مجددا وسط علاقات ثنائية فاترة.