وزارة التجارة الصينية: استئناف المحادثات بين واشنطن وبكين

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورننج بوست" -على موقعها الإلكترونى أمس الخميس- أن المحادثات التجارية المستأنفة بين الولايات المتحدة والصين خلال الأسبوع الجارى، تأتى بهدف تهدئة التوترات التجارية بينهما.
كما أكدت بكين اليوم الخميس أن وانج سيستغل زيارته للولايات المتحدة هذا الأسبوع لمحاولة استئناف المحادثات التجارية مع نظرائه الأمريكيين.
يُشار إلى أن هذه الاجتماعات ستكون بمثابة محاولة أخرى من قبل الدولتين الاقتصاديتين الكبيرتين لإعادة التواصل بينهما مجددا وسط علاقات ثنائية فاترة.
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