وزير الدفاع البلغارى: لم نرسل جنودنا إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء "صوفيا" البلغارية قال وزير الدفاع البلغارى ديميتار ستويانوف: "لا يوجد وجود لجنود بلغاريين فى أوكرانيا".
وأضاف: "تفوض الجمعية الوطنية إرسال القوات المسلحة خارج البلاد فى حالة الحرب. وفى أوكرانيا، هناك حرب، ولكن الجمعية الوطنية فقط لديها السلطة لتفويض إرسال القوات المسلحة خارج البلاد. ولم تصدر وزارة الدفاع حتى الآن أى توجيهات بهذا الشأن، ولم يتم إرسال أى جنود إلى أوكرانيا".
ووفقا له، تم إرسال 50 عسكريا إلى دول على أراضى الاتحاد الأوروبى كجزء من تدريب حلف شمال الأطلنطى "الناتو". وفى بولندا، شاركوا فى تدريبات فى منتصف مارس الماضى ولا يوجد جنود حاليا على أراضى تلك الدولة.
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