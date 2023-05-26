العالم اليوم - قتلهم بدم بارد..الشرطة اليابانية توقف رجلا ارتكب جريمة شنيعة

انتم الان تتابعون خبر قتلهم بدم بارد..الشرطة اليابانية توقف رجلا ارتكب جريمة شنيعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 مايو 2023 03:22 صباحاً - في واحدة من أعمال العنف النادرة في اليابان، البلد الذي يمتاز بمعدل جرائم قتل منخفض، وحيث يخضع حمل الأسلحة النارية لرقابة شديدة، أعلنت الشرطة اليابانية فجر اليوم الجمعة، توقيف رجل قتل 4 أشخاص.

ووفق الشرطة اليابانية فإن الرجل الذي أوقف، تحصّن في مزرعة بوسط البلاد، حيث قتل قبل ساعات من ذلك أربعة أشخاص، هم امرأتان وشرطيان، في هجوم نفّذه بسكين وسلاح ناري.

وأفادت وكالة كيودو للأنباء، بأن إحدى المرأتين قضت في الحال، والأخرى مسنّة توفيت لاحقا متأثّرة بجروحها.

واختبأ المشتبه به لساعات عدة في المزرعة المملوكة لوالده الذي يرأس مجلس بلدية ناكانو.

ويُعتقد أن المهاجم طعن المرأتين بساطور قبل أن يستخدم بندقية صيد لإطلاق النار على الشرطيين اللذين وصلا إلى موقع الهجوم تلبية لنداء استغاثة.