روسيا تتهم الغرب بدعم الإرهاب

جدة - نرمين السيد - ووكالة "تاس" الروسية، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، فى مقابلة تلفزيونية: "يصادف أنه من خلال دعم كييف فإن واشنطن ولندن وباريس وبرلين وغيرها من عواصم الغرب الجماعى تدعم الممارسات الإرهابية سواء بحكم الأمر الواقع أو بحكم القانون".

وأضاف أن المديرية الرئيسية للاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية متورطة فى أنشطة إرهابية، مثلها مثل كييف بأكملها.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير من العام الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين، على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.