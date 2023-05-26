جدة - نرمين السيد - ووفقًا لتقارير وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، صرّح الوزير قائلاً: "على سبيل المثال، كان لدينا توقع بأن منطقة كييف تحتوى على مستوى عالٍ من التلغيم، ولكن تبين أن منطقة تشيرنيهيف تحتوى على مزيد من الألغام، وكذلك منطقة خاركيف، وبالنسبة لمنطقة خيرسون، فقد تم تلغيمها بالكامل".
وذكر أن 174 ألف كيلومتر مربع من الأراضى تعتبر حاليًا ملغومة فى أوكرانيا، وعندما سئل عن المدة التى سيستغرقها تطهير أراضينا من الألغام ، قال كليمنكو إن السرعة ستعتمد على المنطقة وكثافة الألغام.
وقال :"نعمل هنا بالفعل مع شركائنا الدوليين، الذين يزودوننا بالفعل بآلات إزالة الألغام الآلية عن بُعد لتطهير هكتارات من الحقول، وهو ما نقوم به الآن بنجاح".
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير من العام الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.
وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية الأوكرانية: أراضى منطقة خيرسون ملغومة بالكامل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.