الداخلية الأوكرانية: أراضى منطقة خيرسون ملغومة بالكامل

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لتقارير وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، صرّح الوزير قائلاً: "على سبيل المثال، كان لدينا توقع بأن منطقة كييف تحتوى على مستوى عالٍ من التلغيم، ولكن تبين أن منطقة تشيرنيهيف تحتوى على مزيد من الألغام، وكذلك منطقة خاركيف، وبالنسبة لمنطقة خيرسون، فقد تم تلغيمها بالكامل".

وذكر أن 174 ألف كيلومتر مربع من الأراضى تعتبر حاليًا ملغومة فى أوكرانيا، وعندما سئل عن المدة التى سيستغرقها تطهير أراضينا من الألغام ، قال كليمنكو إن السرعة ستعتمد على المنطقة وكثافة الألغام.

وقال :"نعمل هنا بالفعل مع شركائنا الدوليين، الذين يزودوننا بالفعل بآلات إزالة الألغام الآلية عن بُعد لتطهير هكتارات من الحقول، وهو ما نقوم به الآن بنجاح".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير من العام الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.