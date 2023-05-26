العالم اليوم - تونس.. القبض على مطلوب خطير متورط في عمليات هجرة غير قانونية

انتم الان تتابعون خبر تونس.. القبض على مطلوب خطير متورط في عمليات هجرة غير قانونية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 مايو 2023 05:16 صباحاً - أعلنت السلطات التونسية الخميس أنها ألقت القبض على منظّم عمليات هجرة غير قانونية صدرت بحقه أحكام بالسجن لمدة 79 عاما وكان وسيطا في عمليه هجرة قُتل فيها عشرون تونسيا إثر غرق مركبهم.

وقال الحرس الوطني التونسي في بيان على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك إن "فريقا مشتركا بين الفرقة الأولى والثانية بإدارة الاستعلامات والأبحاث وفرقة الإرشاد البحري بصفاقس، تمكّن من إلقاء القبض على منظّم عمليات اجتياز صادر في شأنه عدد 24 منشور تفتيش وأحكام بالسجن لمدة 79 سنة".

والموقوف مدان "بقضايا متعلقة بالمشاركة في تشكيل بقصد اجتياز الحدود البحرية خلسة، وارتكاب جريمة الإتجار بالبشر".

كما أنّه شارك في تنظيم "عملية اجتياز من سواحل مدينة الشابة (شرق) هلك فيها 20 تونسيا إثر تعرض مركبهم للغرق"، وفقا للبيان.

وتبعد أجزاء من سواحل تونس أقل من 150 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وتسجل بانتظام محاولات هجرة في اتجاه السواحل الإيطالية غالبية المشاركين فيها من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وكان الحرس الوطني التونسي أعلن في وقت سابق أنه أنقذ أو اعترض "14 ألفا و406 أشخاص بينهم 13 ألفا و138 يتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيون، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام".

ويناهز هذا العدد خمسة أضعاف ما تم إحصاؤه خلال الفترة نفسها من العام 2022.

ووصل أكثر من 45 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، وفقا لوزارة الداخلية الإيطالية، أي ما يقرب من أربعة أضعاف العدد الذي سجّل العام الماضي خلال نفس الفترة.