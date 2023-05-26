وزير الدفاع الإيطالى: لا مستقبل لـ أوروبا بدون إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية "آكى"، شدد كروزيتّو، على ضرورة فهم الجميع أن الطريقة الوحيدة لتحقيق مستقبل مزدهر فى أوروبا هى خلق ظروف ملائمة لمستقبل مشرق فى إفريقيا.

وأشار إلى أن هذه هى الرؤية التى يسعى لتوضيحها لأوروبا، وحلف شمال الأطلسى، والعالم الغربى بشكل عام.

وأضاف وزير دفاع إيطاليا أن "هذا يعنى أنه ينبغى التوقف عن الذهاب إلى إفريقيا لجلب أشياء دون ترك أى شيء، ولكن علينا احترامهم «الأفارقة» ومساعدتهم".

وتابع: "لا أحد يكون غبيًا ليعتقد أنه بعد عشرين عامًا، قارة يبلغ عدد سكانها الآن 1.25 مليار نسمة، وأنه فى غضون عشرين عامًا سيتضاعف عددهم، إذا لم يكن لديهم طعام فإنهم سيبقون هناك. مليار ونصف من الأشخاص المتنقلين لا يعنى عبور ألف شخص للبحر الأبيض المتوسط ​​يوميًا، ولكن مائة ألف ومئتى ألف يوميًا".