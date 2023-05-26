أوستن يكشف عن موعد بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على إف 16

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية"، مساء أمس الخميس، قال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن أن بلاده والحلفاء، قدموا أو يعتزمون تزويد أوكرانيا بما يقارب 65 مليار دولار من المساعدات العسكرية. ووصف أوستن أنظمة الدفاع الجوى الأرضية بأنها "أهم عنصر" فى المساعدة العسكرية، معتبرا أن "روسيا فشلت فى تحقيق السيطرة الجوية فى أوكرانيا.

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