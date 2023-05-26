لوكاشينكو: الأسلحة النووية الروسية ستكون آمنة فى بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن قناة لوكاشينكو عبر "تليجرام" قوله: "لا تقلقوا. أنتم تعلمون أننا دقيقون ومقتصدون، لذا لا تضغط عليهم. سنهتم بهذا".

يشار إلى أنه فى 25 مارس الماضى أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن روسيا ستنشر أسلحتها النووية التكتيكية فى بيلاروسيا بناء على طلب ذلك البلد، تماما كما تفعل الولايات المتحدة على أراضى حلفائها.

وقال بوتين إن موسكو تخطط لاستكمال بناء منشأة تخزين خاصة للأسلحة النووية التكتيكية فى بيلاروسيا فى الأول من يوليو.. وقد نقلت موسكو بالفعل نظام صواريخ إسكندر إلى بيلاروسيا، والذى يمكن تزويده برؤوس حربية نووية، وساعد بيلاروسيا على تحويل طائراتها. لجعلها قادرة على حمل الذخائر النووية.

وفى وقت سابق اليوم، وقع وزيرا دفاع روسيا وبيلاروسيا، سيرجى شويجو وفيكتور خرينين، وثائق فى مينسك تحدد إجراءات تخزين الأسلحة النووية الروسية فى منشأة تخزين خاصة فى بيلاروسيا.