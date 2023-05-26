بايدن يحيى ذكرى مقتل جورج فلويد بـ طلب من الكونجرس

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، قال بايدن فى بيان: "كشف مقتل جورج فلويد للجميع ما عايشته مجتمعات السود منذ فترة طويلة - وأنه يجب علينا كمجتمع أن نلتزم جميعا لضمان أن أمتنا تفى بوعدها التأسيسى بتحقيق العدالة العادلة والنزيهة للجميع بموجب القانون".

وفى بيانه، دعا بايدن الكونجرس مرة أخرى إلى العمل على إصلاح الشرطة.

وأشار أيضًا إلى أنه وقع أمرًا تنفيذيًا العام الماضي، من بين إجراءات أخرى، حظر الخنق، والتقييد، وأصدر أوامر عدم استخدام الضرب، وإنشاء قاعدة بيانات لسوء سلوك الشرطة على المستوى الفيدرالى.

وجثم ضابط شرطة أبيض على رقبة فلويد (صاحب البشرة السمراء) لأكثر من 9 دقائق فى 25 مايو 2020. وفى مقطع الفيديو الذى وثق الواقعة كان يمكن سماع فلويد وهو يقول "لا أستطيع التنفس".

وأثار الفيديو الغضب فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، ما دفع النشطاء إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج على وحشية الشرطة والمطالبة بإصلاح الشرطة.