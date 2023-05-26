الجزائر تعلن خسائر التقلبات الجوية الأخيرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات فى الجزائر تسجيل حالتى وفاة ناجمتين عن التقلبات الجوية الأخيرة التى حدثت فى معظم الولايات، إضافة إلى بعض الخسائر المادية كانهيار وتلف بعض المبانى والمرافق.





وأصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية فى الجزائر، بيانًا، أمس الخميس، أكدت فيه تسجيل حالتى وفاة إثر التقلبات الجوية الأخيرة، وهما طفلة "7 سنوات" من ولاية قالمة "شمال شرقى البلاد"، وطفل "9 سنوات" من ولاية تيبازة "بغربى العاصمة".

وأضاف البيان أن الطفلة كانت مفقودة ببلدية بوحشانة بولاية قالمة، وتم العثور على جثتها بعد أن جرفتها المياه على بعد 5 كيلومترات من مقر إقامتها، كما لقى الطفل مصرعه بولاية تيبازة متأثرا بإصابته بعد تعرض جدار ملعب مجاور له للانهيار.

كما تم تسجيل تضرر عدد من المنازل والبنايات والمرافق الحكومية، لاسيما بعض الهياكل التربوية على إثر تسربات المياه وارتفاع منسوبها.

وفى سياق آخر، عادت حركة المرور بعدد من الولايات الجزائرية لطبيعتها بصورة جزئية عقب قيام قوات الحماية المدنية بالتدخل وسحب كميات المياه التى غمرت الطرق والمسالك المرورية.

كانت الجزائر قد شهدت، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، سقوط أمطار غزيرة تسببت فى غلق العديد من الطرق بسبب ارتفاع منسوب المياه.