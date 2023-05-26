أوكرانيا: الجيش الروسى يركز جهوده الهجومية على خمس مناطق

ونقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية عن الهيئة قولها "إجمالا، خلال اليوم الماضى، نفذ الجيش الروسى 4 ضربات صاروخية، وأصاب صاروخ "إس-300" سدا فى منطقة كارليفكا فى دونيتسك، ونتيجة لذلك، هناك خطر كبير من حدوث فيضانات فيما يتعلق بالمناطق الأخرى المجاورة، إضافة إلى ذلك، شن الروس 55 غارة جوية، على وجه الخصوص، تم استخدام 36 طائرة بدون طيار هجومية من طراز شاهد، وتم تدمير جميع هذه الأهداف الجوية، كما تم تسجيل 19 هجوما بقاذفات صواريخ متعددة".
وتحذر هيئة الأركان العامة من أن احتمال شن مزيد من الضربات الصاروخية والجوية على كامل أراضى أوكرانيا لا يزال مرتفعا.
وقالت "نفذت القوات الجوية الأوكرانية خمس ضربات استهدفت القوى البشرية ومجموعات المعدات الروسية.. كما أسقط المدافعون لدينا طائرة معادية من طراز (سو-25) أصابت الصواريخ والمدفعية الأوكرانية نقطة تحكم ونظام صواريخ دفاع جوى ومجموعتين للروس، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة ومحطة رادار".
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