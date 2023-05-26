رئيس الأركان الأمريكى: موسكو لن تحقق نصرا عسكريا فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "الحرة الأمريكية"، قال رئيس أركان الجيش الأمريكى، مساء أمس الخميس- أنه من غير المرجح أيضا أن يتم دحر كل قوات روسيا فى أى وقت قريب.

وشدد على أن روسيا لن تكسب عسكريا هذه الحرب، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا ستعزز من قدراتها.

وأشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكى إلى أهمية حرمان روسيا من السيطرة على الأجواء الأوكرانية.. مبينا أن نظام باتريوت يستخدم بكفاءة عالية.

وفى موسكو، قال سكرتير مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف، إن الولايات المتحدة تريد التصدى أولاً لروسيا ثم ستنتقل إلى الصين، لأنه من الصعب على واشنطن التعامل مع هاتين المهمتين فى وقت واحد.

وأشار باتروشيف -خلال مؤتمر صحفى نقلت عنه وكالة (تاس) الروسية- إلى أن العديد من الدول تعتبر روسيا والصين مراكز جديدة لعالم متعدد الأقطاب.

وقال "ليست روسيا فقط واحدة من مراكز العالم متعدد الأقطاب، بل الصين أيضا. إنهم (الدول الغربية) يعتقدون أنهم يستطيعون التعامل مع روسيا وبمجرد أن يفعلوا ذلك، يأملون أن يكون هدفهم التالى هو الصين".

وتابع "هم يجدون صعوبة فى التعامل مع كليهما بالتوازى. ما يفعلونه الآن على حدود الصين، مع تايوان نعرفه جيدًا أيضًا".