روسيا: إذا قدم الغرب أسلحة نووية لأوكرانيا سنضطر إلى شن ضربة استباقية

جدة - نرمين السيد - قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميترى ميدفيديف، اليوم الجمعة، إنه إذا قدم الغرب أسلحة نووية لأوكرانيا، فستضطر روسيا إلى شن ضربة استباقية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وحذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، قبل أيام، إنه كلما حصلت أوكرانيا على أسلحة غربية، ازدادت احتمالية الاقتراب من المواجهة النووية" بين روسيا والغرب. وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن أعلن مؤخرًا، عزم الولايات المتحدة على تدريب المقاتلين الأوكرانيين على مقاتلات "إف 16"، كما أعلنت بريطانيا عزمها على تزويد كييف بتلك المقاتلات.

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