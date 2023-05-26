نائب رئيس مجلس الأمن الروسى: الصراع فى أوكرانيا قد يستمر لعقود

جدة - نرمين السيد - وقال مدفيديف، أمام الصحفيين أثناء زيارته إلى فيتنام، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، إن هذا النزاع طويل جدا، ربما قد يستمر لعقود، هذه حقيقة جديدة وظروف حياة جديدة.

وأضاف أنه فى حال وجود النظام الحالى فى أوكرانيا ستكون هناك 3 سنوات من المصالحة وسنتان من النزاع، ثم سيتكرر كل شىء، مشيرًا إلى ضرورة القضاء على الطبيعة نفسها للسلطة النازية فى كييف، على حد تعبيره.