خشية ضربات روسية.. صفارات الإنذار تدوى فى جميع أنحاء أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - دوت صفارات الإنذار فى جميع أنحاء أوكرانيا، حسبما أفادت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية، فجر اليوم الجمعة، محذرة من ضربات جوية روسية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "سبوتنيك" الروسية.





وقالت الوكالة الروسية إنه سبق إطلاق صفارات الإنذار، وإعلان حالة التأهب الجوى فى جميع أنحاء أوكرانيا تقريبًا، باستثناء المناطق الغربية. ووفقًا لصحيفة "زركالو نيديلى" الأوكرانية، دوت الانفجارات فى مقاطعة دنيبروبتروفسك بأوكرانيا، بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار، من حدوث غارة جوية.

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