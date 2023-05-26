العالم اليوم - السودان.. تحسن ملحوظ في "احترام" اتفاق وقف إطلاق النار

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 مايو 2023 11:16 صباحاً - قالت السفارة الأميركية في الخرطوم في بيان مشترك، الجمعة، إن السعودية والولايات المتحدة تلاحظان تحسنا في احترام اتفاق وقف إطلاق نار قصير الأمد، والترتيبات الإنسانية في السودان.

وجاء في البيان: أشارت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، إلى تحسن الاحترام لاتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأجل والترتيبات الإنسانية في السودان في 25 مايو، على الرغم من أنه لوحظ استخدام طائرات عسكرية وإطلاق نيران متفرقة في السودان.

تحسن الوضع منذ 24 مايو عندما كشفت آلية مراقبة وقف إطلاق النار عن انتهاكات كبيرة للاتفاقية.

في أعقاب الانتهاكات الجسيمة في 24 مايو، تواصل الوسطاء مع الأطراف، حيث سلطوا الضوء على أن تجدد القتال قد عرّض المدنيين للخطر، وعرقل المساعدات الإنسانية، ومنع استعادة الخدمات الأساسية، مما قوض الأهداف الرئيسية لوقف إطلاق النار.

حذروا الأطراف من مزيد من الانتهاكات وناشدوهم تحسين احترام وقف إطلاق النار في 25 مايو ، وهو ما فعلوه.

في 25 مايو، سلمت الجهات الفاعلة الإنسانية بعض الإمدادات الطبية التي تمس الحاجة إليها إلى عدة مواقع في السودان. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت أطقم الصيانة من إجراء إصلاحات لبدء استعادة خدمات الاتصالات في الخرطوم ومناطق أخرى من السودان.

يحث الوسطاء على المضي قدما في التقدم الإيجابي في 25 مايو للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار قصير المدى والوفاء بالتزاماتهم بموجب إعلان 11 مايو للالتزام بحماية المدنيين في السودان.

يجب على الطرفين وضع احتياجات الشعب السوداني في المقام الأول والالتزام بالشروط التي اتفقا عليها قبل أيام قليلة فقط.

تناشد المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأطراف التقيد بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار واتخاذ الخطوات اللازمة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية. واندلعت اشتباكات متفرقة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال الساعات الماضية، مما بدد الهدوء النسبي في العاصمة الخرطوم.

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