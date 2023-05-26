العالم اليوم - نيكي الياباني يحقق مكاسب للأسبوع السابع بفضل أسهم الرقائق

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 مايو 2023 11:16 صباحاً - ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة مدعوما بمكاسب أسهم شركات الرقائق إذ استمرت الأرباح القوية التي حققتها شركة إنفيديا الأميركية في تعزيز مكاسب القطاع.

وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 0.37 بالمئة إلى 30916.31 نقطة محققا مكاسب للأسبوع السابع على التوالي، وهي أطول موجة مكاسب في خمس سنوات.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع خلال اليوم 0.6 بالمئة لكنه أغلق بدون تغيير عند 2145.84 نقطة ليوقف سلسلة من المكاسب استمرت ستة أسابيع.

وشهدت الأسهم اليابانية أسبوعا متقلبا بعد أن ارتفع المؤشران يوم الثلاثاء إلى مستويات ما قبل عام 1990 قبل أن يتراجعا بشدة.

وعلى مستوى الأسهم الفردية، تباين الأداء على المؤشر نيكي للغاية. وارتفع 70 من الأسهم المدرجة عليه وعددها 225، بينما انخفض 153 سهما، وأغلق اثنان بدون تغيير.

وكان قطاع الطاقة هو الأسوأ أداء على المؤشر نيكي وانخفضت أسهمه 2.45 بالمئة بعد هبوط أسعار النفط الخام بشكل حاد من أعلى مستوى في شهر تقريبا.

بينما كانت شركات التكنولوجيا الأفضل أداء وقفزت أسهمها 0.52 بالمئة.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون عملاق صناعة معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية 4.44 بالمئة، كما زاد سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق، ومن بين عملائها شركة نفيديا، بنسبة 3.92 بالمئة بعدما صعد أمس الخميس 16 بالمئة.