وسائل إعلام: سلسلة انفجارات فى مدينة دنيبرو جنوبى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" فى روسيا، إن 4 انفجارات وقعت فى كالينينسكى بمنطقة دونيتسك نتيجة القصف الأوكرانى، لافتًا إلى أن سلطات دونيتسك أعلنت مقتل شخص جراء قصف كييف الذى استهدف مركز بحوث علمية.

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