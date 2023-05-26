مستشار ألمانيا: أوكرانيا فقط من تحدد شروط السلام على أراضيها

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نشرته صحيفة "كولنر شتاد أنتسايجر"، اليوم الجمعة، كشف شولتس عن أنه يخطط للتحدث مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مرة أخرى، لافتًا إلى احتمال استئناف الاتصالات بينهما.

وقال شولتس، فى مقابلة مع الصحيفة: "تعود مكالمتى الهاتفية الأخيرة مع بوتين إلى وقت طويل"، مضيفًا: "لكننى أخطط للتحدث مع بوتين مرة أخرى فى الوقت المناسب".

وكانت آخر مرة تحدث فيها الرئيس الروسى مع المستشار الألمانى عبر الهاتف فى أوائل ديسمبر 2022، فى مكالمة استمرت ساعة، عندما حث شولتس بوتين على سحب القوات الروسية من أوكرانيا، بينما اتهم الزعيم الروسى الغرب باتباع سياسات "مدمرة".