العالم اليوم - فرنسا تحث "توتال" على تسريع استثماراتها بالطاقة المتجددة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 مايو 2023 12:22 مساءً - حثت وزيرة تحول الطاقة الفرنسية، أغنيس بانيير روناشر، الجمعة، شركة "توتال إنرجيز" على تسريع استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة، بعدما واجهت الشركة احتجاجات مناخية في اجتماعها السنوي للمساهمين.

وقالت الوزيرة، "تستثمر توتال في الطاقات المتجددة، لكن التحدي هو أن تسير بشكل أسرع، وأقوى، ولكت قبل كل شيء أسرع".

الشركة بالفعل لديها استراتيجية للحد من انبعاثات الكربون، فقد باعت عملياتها للتنقيب في الرمال النفطية في كندا لشركة "سانكور إنرجي" مقابل 4.1 مليارات دولار، في إطار هذه استراتيجية.

يذكر أن "توتال إنرجيز" كانت قد حققت أرباحًا صافية في الربع الأول من العام 2023 بلغت 5.6 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 12 بالمئة على الرغم من تراجع أسعار النفط والغاز.

وخلال الربع الأول من العام الماضي، سجلت المجموعة الفرنسية العملاقة أرباحاً صافية بقيمة 4.9 مليارات دولار، ولكن مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطي الكبير، نتيجة انخفاض الأصول بقيمة 4.1 مليار دولار بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

وكانت المجموعة الفرنسية سجلت في 2022 أعلى نسبة أرباح في تاريخها وبلغت 20.5 مليار دولار، مستفيدة من ارتفاع أسعار الغاز والنفط في أعقاب الأزمة الأوكرانية.