باكستان: إحالة 33 مشتبها بهم فى مهاجمة منشآت للجيش إلى القضاء العسكرى

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الحكومية فى باكستان، اليوم الجمعة، إحالة 33 مشتبهًا بهم فى مهاجمة منشآت للجيش إلى القضاء العسكرى تمهيدًا لمحاكمتهم، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وقال رئيس الوزراء الباكستانى شهباز شريف، أمس الخميس، إن الشعب لن يسمح للمتورطين فى أعمال الشغب فى 9 مايو بالهروب من العدالة، كما أن المخططين والمتورطين فى أعمال الشغب سيتم منحهم العقوبة المستحقة. وأشار إلى أن العناصر المتورطة فى أعمال الشغب ضد المبانى الحكومية ستتم محاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب، مضيفًا أن المتورطين فى الهجمات على المنشآت الدفاعية ستتم محاكمتهم تحت قانون الجيش. جاء ذلك خلال تصريحات عقب ترؤوسه لاجتماع رفيع المستوى فى مقر حاكم إقليم خيبر بختونخوا بمدينة بيشاور، أمس الخميس، وهو الاجتماع المخصص لاستعراض الوضع الأمنى، بحضور كبار المسؤولين الحكوميين.

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