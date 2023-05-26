ميدفيديف: المفاوضات مع أوكرانيا مستحيلة فى وجود زيلينسكى

جدة - نرمين السيد - قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسى دميترى مدفيديف، إن المفاوضات مع أوكرانيا مستحيلة فى وجود الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأضاف مدفيديف، أنه سيتعين على كييف التفاوض فى نهاية المطاف، معربًا عن اعتقاده بأن النزاع فى أوكرانيا قد يستمر لعقود إذا لم يتم القضاء على الطبيعة النازية لسلطة نظام كييف الحالى.

وقال مدفيديف، أمام الصحفيين أثناء زيارته إلى فيتنام، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، إن هذا النزاع طويل جدا، ربما قد يستمر لعقود، هذه حقيقة جديدة وظروف حياة جديدة.

وأضاف أنه فى حال وجود النظام الحالى فى أوكرانيا ستكون هناك 3 سنوات من المصالحة وسنتان من النزاع، ثم سيتكرر كل شىء، مشيرًا إلى ضرورة القضاء على الطبيعة نفسها للسلطة النازية فى كييف، على حد تعبيره.

وشدد ميدفيديف، اليوم الجمعة، على أنه إذا قدم الغرب أسلحة نووية لأوكرانيا، فستضطر روسيا إلى شن ضربة استباقية.