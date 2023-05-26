وأضاف مدفيديف، أنه سيتعين على كييف التفاوض فى نهاية المطاف، معربًا عن اعتقاده بأن النزاع فى أوكرانيا قد يستمر لعقود إذا لم يتم القضاء على الطبيعة النازية لسلطة نظام كييف الحالى.
وقال مدفيديف، أمام الصحفيين أثناء زيارته إلى فيتنام، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، إن هذا النزاع طويل جدا، ربما قد يستمر لعقود، هذه حقيقة جديدة وظروف حياة جديدة.
وأضاف أنه فى حال وجود النظام الحالى فى أوكرانيا ستكون هناك 3 سنوات من المصالحة وسنتان من النزاع، ثم سيتكرر كل شىء، مشيرًا إلى ضرورة القضاء على الطبيعة نفسها للسلطة النازية فى كييف، على حد تعبيره.
وشدد ميدفيديف، اليوم الجمعة، على أنه إذا قدم الغرب أسلحة نووية لأوكرانيا، فستضطر روسيا إلى شن ضربة استباقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميدفيديف: المفاوضات مع أوكرانيا مستحيلة فى وجود زيلينسكى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.