برلمان بيرو يعلن رئيس المكسيك «شخصا غير مرغوب به»

وبحسب الوكالة الفرنسية، وافق المشرعون فى البرلمان بغالبية 65 صوتًا، مقابل 40، وامتناع اثنين عن التصويت، على قرار يعلن "أوبرادور" شخصا غير مرغوب فيه، بدعوى انتهاكه "مبدأ عدم التدخل فى شؤون دولة أخرى".
كما طالب الاقتراح وزارتى الخارجية والداخلية فى بيرو باتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان عدم دخول الرئيس المكسيكى التراب الوطنى.
وكان الرئيس المكسيكى وصف نظيرته البيروفية بأنها "مغتصبة للسلطة"، رافضًا التنازل لها عن رئاسة "تحالف المحيط الهادئ"، التكتل التجارى فى أمريكا اللاتينية، بحجة أن بولوارتى ليست رئيسة شرعية.
يذكر أن بولوارتى تولت السلطة فى بيرو بعد محاكمة واعتقال رئيس البلاد السابق بيدرو كاستيو، لمحاولته حل البرلمان، والحكم عبر إصدار مراسيم فى ديسمبر الماضى.
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