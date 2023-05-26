برلمان بيرو يعلن رئيس المكسيك «شخصا غير مرغوب به»

جدة - نرمين السيد - أعلن برلمان بيرو، اليوم الجمعة، أن الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور "شخصًا غير مرغوب فيه"، وذلك بسبب مواقفه ضد نظيرته البيروفية دينا بولوارتى، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "فرانس برس".





وبحسب الوكالة الفرنسية، وافق المشرعون فى البرلمان بغالبية 65 صوتًا، مقابل 40، وامتناع اثنين عن التصويت، على قرار يعلن "أوبرادور" شخصا غير مرغوب فيه، بدعوى انتهاكه "مبدأ عدم التدخل فى شؤون دولة أخرى".

كما طالب الاقتراح وزارتى الخارجية والداخلية فى بيرو باتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان عدم دخول الرئيس المكسيكى التراب الوطنى.

وكان الرئيس المكسيكى وصف نظيرته البيروفية بأنها "مغتصبة للسلطة"، رافضًا التنازل لها عن رئاسة "تحالف المحيط الهادئ"، التكتل التجارى فى أمريكا اللاتينية، بحجة أن بولوارتى ليست رئيسة شرعية.

يذكر أن بولوارتى تولت السلطة فى بيرو بعد محاكمة واعتقال رئيس البلاد السابق بيدرو كاستيو، لمحاولته حل البرلمان، والحكم عبر إصدار مراسيم فى ديسمبر الماضى.