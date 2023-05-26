الرئاسة الأوكرانية: إصابات إثر تعرض منشأة طبية فى دنيبرو للقصف

جدة - نرمين السيد - وكانت وسائل إعلام أعلنت فى وقت سابق من اليوم، وقوع سلسلة انفجارات فى مدينة دنيبرو جنوبى أوكرانيا، اليوم الجمعة.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" فى روسيا، إن 4 انفجارات وقعت فى كالينينسكى بمنطقة دونيتسك نتيجة القصف الأوكرانى، لافتًا إلى أن سلطات دونيتسك أعلنت مقتل شخص جراء قصف كييف الذى استهدف مركز بحوث علمية.