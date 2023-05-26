العالم اليوم - في عام التضخم.. "شانيل" تحقق مبيعات قياسية خلال 2022

انتم الان تتابعون خبر في عام التضخم.. "شانيل" تحقق مبيعات قياسية خلال 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 مايو 2023 01:19 مساءً - حققت مجموعة "شانيل" الفرنسية للسلع الفاخرة، مبيعات قياسية عام 2022، بفضل إقبال الزبائن على منتجاتها في مجالي الموضة والتجميل في مختلف أنحاء العالم، مبدية تفاؤلها بالنسبة إلى 2023 "رغم حال عدم اليقين في السوق".

وأعلن المدير المالي لـ"شانيل"، فيليب بلونديو، أن الشركة "حققت مجدداً نتائج مالية قوية عام 2022، ونمواً مزدوج الرقم في كل فئات" منتجاتها.

وتمكنت الشركة التي أسستها كوكو شانيل، من تحقيق حجم مبيعات بـ 17,2 مليار دولار خلال 2022، أي بزيادة 10,1 في المئة على أساس سنوي، وهذه الأرقام تجاوزت مستويات 2019 أي ما قبل وباء كوفيد-19 في كل الأسواق.

وفيما يتعلق بـ 2023، فأبدى بلونديو ثقته بقدرة الشركة على تحقيق "نمو مستدام وصحي رغم حال عدم اليقين في السوق".

ولا تزال "شانيل" التي يملكها الأخوان فيرتهايمر، واحدة من دور الأزياء ومنتجات التجميل القليلة التي ما زالت مستقلة.

وزادت المجموعة العام المنصرم قوتها العاملة بنسبة 12 في المئة مع رفع عدد موظفيها إلى أكثر من 32 ألفاً في مختلف أنحاء العالم.