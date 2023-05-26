اليابان: مقتل 4 أشخاص فى هجوم بسكين وسلاح نارى

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت الشرطة اليابانية إن "الضحايا امرأتان وشرطيان"، مضيفة أن "إحدى المرأتين قضت فى الحال، والأخرى مسنّة توفيت لاحقًا متأثّرة بجروحها".
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، أن "المنفذ تحصّن فى مزرعة بوسط البلاد عقب الهجوم"، وهى مملوكة لوالده الذى يرأس مجلس بلدية ناكانو.
وبحسب الوكالة اليابانية، يعد الحادث واحدًا من أعمال العنف النادرة جدًا فى اليابان، البلد الذى يمتاز بمعدل جرائم قتل منخفض جدًا، علاوة على أن حمل الأسلحة النارية يخضع لرقابة شديدة.
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