«القاهرة الإخبارية»: موسكو تقيم محاولات الفاتيكان لتسوية الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة، قالت الخارجية الروسية إن البابا فرانسيس يعتزم كجزء من مبادرته للسلام فى أوكرانيا، إرسال مبعوثيه إلى موسكو وكييف، كما أنها تقيم محاولات الفاتيكان بشكل إيجابى.

وأعلنت الخارجية الروسية أنها تلاحظ الرغبة الصادقة فى المساهمة فى عملية السلام، إذ أفادت وسائل إعلام متخصصة فى قضايا الفاتيكان، بأن الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين، والأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، وافقا على إجراء محادثات مع مبعوثى البابا فرانسيس لمناقشة تحقيق السلام فى أوكرانيا.

وتقوم الفاتيكان بمهمة تهدف إلى تسوية النزاع فى أوكرانيا ليست علنية بعد، وسيكون من الممكن الحديث عنها لاحقًا، بحسب بيان البابا فرنسيس، الذى كلف رئيس مجمع الأساقفة الإيطاليين الكاردينال ماتيو زوبى، قيادة مهمة سلام لمحاولة وقف الحرب فى أوكرانيا